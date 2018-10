23.ª MIF e 2018 PLPEX encerram com a assinatura de 75 protocolos

A 23.ª Feira Internacional de Macau e a Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa 2018 (Macau) encerraram dia 20 com a assinatura de 75 protocolos, informou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

Os protocolos que foram assinados no decurso dos três dias dos certames abrangem projectos de cooperação entre governos e associações nas áreas de convenções e exposições, comércio electrónico transfronteiriço, turismo, indústria cultural e criativa, agricultura, tecnologia da protecção ambiental, formação de quadros, fabrico, promoção e representação de produtos.

O comunicado divulgado pelo IPIM adianta que as duas exposições serviram de plataforma de promoção e exposição, assim como de comunicação e intercâmbio, para empresas provenientes da China Continental, dos países de língua portuguesa, dos países ao longo da iniciativa “Faixa e Rota” e do resto do mundo, ajudando-as a “atrair capitais do exterior” e “expandir-se para o exterior” e à exploração do espaço de desenvolvimento.

A edição de 2018 da MIF continuou a ter como tema “Cooperação―Chave para Oportunidades de Negócios” e ocupou uma área de 24 mil metros quadrados, tendo sido instalados mais de 1500 stands de exposição.

A área da PLPEX deste ano aumentou para mais de 6000 metros quadrados e contou com a participação de empresas provenientes dos oito países de língua portuguesa e agentes de produtos e serviços lusófonos da China Continental, de Hong Kong e de Macau.

Os dois eventos ajudaram as empresas a terem acesso às oportunidades de desenvolvimento na construção da “Faixa e Rota” e da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, permitindo-lhes também tirar proveito das vantagens trazidas pelo papel de Macau como plataforma sino-lusófona para explorar oportunidades de negócio.

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau informou ainda que a 24.ª MIF e a PLPEX 2019 serão realizadas de 17 a 19 de Outubro de 2019. (Macauhub)