Brasileira Embraer entrega 39 aviões a jacto no terceiro trimestre de 2018

A Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) procedeu à entrega de 15 aviões a jacto para o segmento de avião comercial e de 24 aparelhos para o de aviação executiva no terceiro trimestre de 2018, informou a empresa.

Os 24 aparelhos para o segmento de aviãção executiva incluiam 17 aviões leves e sete grandes, adiantou a Embraer em comunicado divulgado em São José dos Campos, em que acrescenta que a carteira de pedidos firmes apresentava no final de Setembro o valor de 13,6 mil milhões de dólares.

No Relatório de Perspectivas de Mercado que divulgou recentemente, a Embraer antecipa uma procura de 10 550 aviões com capacidade até 150 lugares no segmento de aviação comercial nos próximos 20 anos.

A frota de aeronaves em serviço deverá aumentar para 16 mil unidades no período, maior do que as 9000 que estão actualmente em operação, indo o crescimento do mercado estimular 65% dessa procura, enquanto os 35% restantes serão para reposição de aviões antigos.

A Empresa Brasileira de Aeronáutica, que é o maior fabricante mundial de aviões até 150 lugares, actua nos segmentos de aviação comercial, executiva, de defesa e segurança e agrícola, tendo produzido mais de oito mil aparelhos desde que foi constituída em 1969. (Macauhub)