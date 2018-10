Macau e Portugal pretendem aumentar cooperação bilateral

Macau e Portugal pretendem aumentar a cooperação nos domínios da economia, comércio, cultura, língua e ensino, segundo declarações proferidas sexta-feira no final da 5.ª reunião da Comissão Mista Macau-Portugal, segundo informação oficial.

O Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On, disse ter sido feita no decurso da reunião uma análise retrospectiva dos resultados da cooperação nas áreas do ensino, língua e cultura e da construção da plataforma de cooperação comercial entre China e Portugal, bem como uma antevisão da cooperação futura.

Chui Sai On revelou que Macau vai ajudar os empresários portugueses a deslocarem-se até às cidades integradas na Grande Baía de Guangdong, Hong Kong e Macau, visando aprofundar o intercâmbio e auxiliar aquelas empresas a aproveitarem as oportunidades que surgirão com o desenvolvimento tanto da Grande Baía como da iniciativa Faixa e Rota.

O empreendedorismo jovem servirá como um ponto de partida à cooperação, no sentido de desenvolver-se o papel de plataforma do “centro de empreendedorismo para jovens da China e dos países de língua portuguesa”, disse Chui, que acrescentou que em 2019 irão ser convidados jovens empreendedores de Portugal a exporem os seus produtos e actividades em Macau.

O Chefe do Executivo recordou que, em 2019, assinala-se o 70.º aniversário da implantação da República Popular da China, o 40.º aniversário do estabelecimento de das relações diplomáticas entre a RPC e a República de Portugal e ainda o 20º aniversário do regresso de Macau à Pátria.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal disse por seu turno que as partes discutiram vários projectos de cooperação, indo na área económica ser promovido o trabalho de salvaguarda dos direitos dos consumidores, indo Portugal ajudar Macau a esse trabalho com as entidades competentes dos países de língua portuguesa.

No ensino superior, Augusto Santos Silva disse que os representantes das universidades de língua portuguesa vão proceder a um intercâmbio com os estabelecimentos de ensino superior de Macau para discutirem o reconhecimento mútuo de graus e títulos académicos, assim como a distribuição de bolsas de estudo. (Macauhub)