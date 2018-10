Turquia lidera investimento estrangeiro em Moçambique no primeiro semestre de 2018

Moçambique recebeu 193,1 milhões de dólares em investimento directo estrangeiro no primeiro semestre de 2018, tendo a Turquia, com mais de 70 milhões de dólares, liderado a lista dos 10 maiores investidores, segundo dados oficiais.

Transportes, comunicações, indústria e construção foram as áreas receptoras do investimento turco nos primeiros seis meses de 2018, sendo de destacar que todo esse montante foi aplicado em projectos na cidade e na província de Maputo.

Os dados da Agência para Promoção de Investimento e Exportações (Apiex), citados pelo jornal moçambicano O País, indicam que a China, o maior parceiro económico do país, ficou em segundo lugar, seguida das Ilhas Maurícias.

Portugal, o único país de língua portuguesa que consta da lista da Apiex, surge em quinto lugar.

A província e cidade de Maputo foram o principal receptor de investimento directo estrangeiro no período em análise, com 148,5 milhões de dólares, que financiaram um total de 62 projectos.

Adicionando o investimento directo nacional (interno) ao estrangeiro chega-se a um total de 550 milhões de dólares no primeiro semestre de 2018, segundo os dados da Agência para Promoção de Investimento e Exportações.

As autoridades de Maputo e de Ancara assinaram em Abril de 2017 um acordo de cooperação para a construção de cinco mil casas no bairro do Zimpeto, arredores da capital moçambicana, até 2022, estando a entrega das primeiras chaves prevista para este ano. (Macauhub)