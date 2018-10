Banco Nacional de Angola adverte banca comercial para cumprimento das regras cambiais

O Banco Nacional de Angola (BNA) vai sancionar os bancos comerciais que não observarem as regras aplicáveis às operações cambiais de pagamentos antecipados, informou o banco central em comunicado divulgado segunda-feira.

A sanção, o impedimento de realizar novas operações cambiais de importação de mercadorias, decorre do facto do BNA ter constatado elevados níveis de incumprimento por parte das empresas importadoras relativamente aos prazos de entrega da documentação de suporte aos bancos comerciais, nos casos de utilização de pagamentos antecipados.

Deste modo, e como forma de assegurar o cumprimento das regras aplicáveis a esta modalidade de pagamento por todos os intervenientes nestas operações, o BNA lembra que as consequências do incumprimento das referidas regras constam do Aviso n.º 5/18, de 17 de Julho.

O referido aviso estipula que, nos casos de pagamentos antecipados, o importador deve entregar ao banco o comprovativo da entrada da mercadoria no país, no prazo de 30 dias, a contar da data do desalfandegamento, não podendo ultrapassar 180 dias, contados a partir da data da liquidação da operação cambial.

Os bancos devem manter um registo actualizado do cumprimento dos prazos de entrega da documentação de suporte em caso de pagamentos antecipados e devem reportar mensalmente ao Banco Nacional de Angola a lista das entidades importadoras que não tenham cumprido os referidos prazos.

Os bancos devem recusar a realização de futuras operações da mesma natureza, sempre que se constate o incumprimento dos referidos prazos, salvo se este ocorreu por razões justificáveis e, entretanto, a situação tenha sido devidamente regularizada. (Macauhub)