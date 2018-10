Chinesa Ant Financial interessada em OPV da brasileira Stone Pagamentos

A Ant Financial Services Group, do grupo Alibaba, vai investir 100 milhões de dólares na oferta pública de venda inicial de accões da brasileira Stone Pagamentos, informou esta empresa segundo a imprensa local.

A Ant Financial, anteriormente conhecida por Alipay, é a mais recente sociedade de investimento a mostrar interesse na OPV inicial da Stone, que pode angariar até 1,1 mil milhões de dólares na operação, que acontecerá na bolsa de valores Nasdaq.

A agência financeira Reuters escreveu que os bancos Goldman Sachs, JPMorgan e Citigroup, coordenadores da oferta, podem propor o aumento do preço das acções da Stone acima do intervalo de 21 a 23 dólares cada, decisão que tem ainda de ser discutida com a empresa ofertante.

A Berkshire Hathaway, de Warren Buffet e alguns dos actuais accionistas da Stone, incluindo a Madrone Capital Partners, podem adquirir cerca de metade dos mais de 47,7 milhões de acções colocados à venda.

A empresa, controlada pelos fundadores André Street e Eduardo Pontes, conta entre os seus accionistas minoritários com a empresa britânica de aquisição Actis LLP e a brasileira Gávea Investimentos Ltda.

A Stone Pagamentos é, como o nome diz, uma empresa de processamento de pagamentos, estando autorizada pelas redes VISA e Mastercard a processar e autorizar transacções com cartões de crédito e de débito. (Macauhub)