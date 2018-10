Empresas portuguesas vão poder exportar carne de porco para a China

As negociações para que empresas portuguesas possam começar a exportar carne de porco para a China estão na “fase final”, disse segunda-feira em Pequim o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal.

Augusto Santos Silva disse ainda à agência noticiosa Lusa ter uma missão técnica chinesa efectuado já uma visita a Portugal para ajuizar da conformidade dos matadouros portugueses com as normas higieno-sanitárias em vigor na China.

“Da nossa parte já enviámos os documentos necessários para que as autorizações possam ser concedidas”, disse o ministro.

Santos Silva disse ainda que a abertura do mercado chinês à carne de porco produzida em Portugal representará umm salto quantitativo no valor das exportações agro-alimentares, “o que deverá abrir caminho para a exportação de outros produtos em que a agricultura portuguesa é competitiva, como é o caso da fruta.”

O ministro dos Negócios Estrangeiros português destacou o momento “particularmente auspicioso” nas relações com a China, numa deslocação que serviu para preparar a visita do Presidente chinês, Xi Jinping, a Portugal.

“Vai ser o assinalar da excelência das relações políticas e diplomáticas entre os nossos países, assim como do desenvolvimento da relação económica entre Portugal e a China”, afirmou Santos Silva, no mesmo dia, durante uma reunião com o homólogo chinês, Wang Yi.

A anterior visita de um chefe de Estado da China a Portugal foi em 2010, na altura Hu Jintao. (Macauhub)