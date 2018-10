Presidente da China inaugura ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau

O Presidente da China, Xi Jinping, inaugurou hoje a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, numa cerimónia formal realizada na cidade de Zhuhai, província de Guangdong, adjacente a Macau.

Responsáveis da província de Guangdong bem como das regiões administrativas especiais de Macau e de Hong Kong, casos dos Chefes do Executivo Chui Sai On e a senhora Carrie Lam, respectivamente, participaram na cerimónia.

Além de representantes dos cerca de 50 mil operários e engenheiros que estiveram envolvidos na construção da ponte, participaram ainda na cerimónia representantes das entidades que nas três cidades vão assumir a gestão da ponte.

Estas entidades incluem a Autoridade da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, os departamentos de migração e de alfândega de Zhuhai e as duas regiões administrativas especiais.

A ponte, que abre ao tráfefo automóvel quarta-feira, 24 de Outubro, liga as duas margens do estuário do Rio das Pérolas, é a mais comprida e mais cara ponte oceânica com uma extensão de 42 quilómetros e um custo de 17 mil milhões de dólares e a sua construção iniciou-se em 2009.

Os custos de construção da ponte, bem como das ilhas artificiais associadas e restantes instalações, são divididos entre as partes envolvidas, com o erário público de Hong Kong a ser responsável por 42% do total, o de Macau por 13% e o da província de Guangdong a assegurar os restantes 45%.

Esta ponte e a linha de caminho-de-ferro de grande velocidade inaugurado em Setembro ajudarão a tornar realidade o plano da área da Grande Baía de fazer com que todas as cidades envolvidas fiquem a uma distância umas das outras que não exceda uma hora.

A ponte tem um prazo de vida de 120 anos, o seu projecto teve de respeitar as normas em vigor na China Continental, em Macau e em Hong Kong, bem como garantir que a infra-estrutura aguenta as tempestadas tropicais que assolam a região no Verão e possíveis colisões com os navios que percorrem uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. (Macauhub)