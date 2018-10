Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau tem grande significado político, económico e social

A abertura ao tráfego, dia 24 de Outubro, da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau reveste-se de um enorme significado a nível político, económico e social, disse terça-feira no edifício do Posto Fronteriço de Zhuhai o Chefe do Executivo de Macau.

“Esta estrutura representa a primeira construção de grande envergadura a englobar a província de Guangdong e os dois territórios de Hong Kong e Macau numa construção única que atravessa o mar e num contributo para o enriquecimento e desenvolvimento teórico e prático do princípio ‘Um país, dois sistemas”, disse Chui Sai On.

Referiu que no início da obra foi constituído um mecanismo agregado de trabalho que, através de negociações entre as partes, resolveu alguns obstáculos surgidos ao longo do processo permitindo não só alcançar novos avanços tecnológicos como políticos.

Após o funcionamento formal da ponte, as três partes envolvidas, Guangdong, Hong Kong e Macau, irão, pela primeira vez, fazer a ligação por terra deixando de ter quaisquer obstáculos nas ligações e contribuindo para um desenvolvimento mais firme da integração da Grande Baía Guangdong, Hong Kong e Macau, adiantou o Chefe do Executivo.

A nível económico, prosseguiu Chui Sai On, a ponte, além de colmatar eficazmente um passado de deficiências na acessibilidade do tráfego de transportes terrestres, irá também promover o desenvolvimento económico conjunto da região.

A cerimónia oficial de inaguração da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau teve lugar terça-feira, com a presença do Presidente Xi Jinping e dos Chefes do Executivo das Regiões Administrativas Especiais de Macau, Chui Sai On e de Hong Kong, a senhora Carrie Lam, entre outras personalidades. (Macauhub)