Turismo de Macau beneficia com abertura da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau

Macau vai beneficiar da abertura da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau em termos turísticos, disse a directora dos Serviços de Turismo, à margem da abertura da sétima edição do Fórum de Economia de Turismo Global (Global Tourism Economy Forum – GTEF).

Este fórum, subordinado ao tema “Parceria Estratégica – Construindo Pontes de Cooperação para Benefícios Partilhados”, encerra hoje os seus trabalhos, tendo tido a União Europeia como região convidada e Guangdong como a província convidada, para aumentar o fluxo de visitantes entre a China e a UE e reforçar a cooperação no turismo e sectores económicos relacionados.

Helena Senna Fernandes, ao usar da palavra num encontro com a imprensa antes da cerimónia de abertura do fórum, disse que tanto Macau como as regiões vizinhas têm aguardado ansiosamente pela abertura da ponte, “tendo chegado o momento de capitalizar as oportunidades que a abertura da ponte pode proporcionar às empresas do território.”

“A abertura da ponte será benéfica em termos turísticos e irá proporcionar outros benefícios no que se refere à logística e ao comércio. A ponte proporcionará uma maior ligação com, por exemplo, o aeroporto de Hong Kong, algo que irá facilitar o aumento do número de turistas que visita Macau”, disse Senna Fernandes.

A directora dos Serviços de Turismo de Macau adiantou que outro dos benefícios que a abertura da ponte proporciona é o facto de ela própria ser uma atracção turística, “o que fará com que Macau receba mais turistas atraídos pela novidade de atravessar uma das maiores pontes do mundo.”

Os dois dias (23 e 24 de Outubro) das várias sessões do programa do evento foram lançados com um debate entre ministros e líderes do sector privado, apresentado pela organização do GTEF em colaboração com a Organização Mundial de Turismo (OMT).

A sessão contou com vários dignitários de nível ministerial, membros do governo e dirigentes de empresas como oradores convidados, tendo aberto com uma intervenção do director executivo da OMT, Zhu Shanzhong, sobre o tema do debate. (Macauhub)