Empresa Nacional de Ferro de Angola deixa de ser concessionária

A Empresa Nacional de Ferro de Angola (Ferrangol) vai deixar de ser a concessionária do sector para se dedicar em exclusivo à produção de metais ferrosos, anunciou o ministro dos Recursos Minerais e Petróleos.

A Ferrangol é actualmente a empresa concessionária para os recursos minerais metálicos (ferro, ouro e chumbo) à semelhança da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) para o petróleo e gás e Empresa Nacional de Prospecção, Exploração, Lapidação e Comercialização de Diamantes de Angola (Endiama) para os diamantes.

No âmbito do programa de reestruturação e ajustamento do Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos, essas três empresas estatais deixarão de ser concessionárias de modo a concentrarem-se na sua actividade principal.

O ministro Diamantino Azevedo, que falava à margem das jornadas científicas do Ministério, que decorrem em Sumbe, na província do Cuanza Sul, informou que a intenção é encontrar soluções capazes de contribuir para a sustentabilidade e crescimento da indústria de produção de ferro em Angola, segundo a agência noticiosa Angop.

A Ferrangol é uma empresa pública que gere e controla a produção de minério de ferro em Angola, tendo sido criada em 1981 para gerir as minas de Cassinga, onde detém três grandes concessões. (Macauhub)