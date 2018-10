Empresários do Estado de São Paulo, Brasil, presentes na 1.ª Feira de Importação da China

Uma delegação de 120 empresários do Estado de São Paulo participará na primeira Exposição Internacional de Importação da China (EIIC) em Xangai, a decorrer no início de Novembro, informou o jornal brasileiro Diário do Povo.

A delegação, liderada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), é formada por representantes de empresas de diferentes sectores, desde o processamento de alimentos à tecnologia aeronáutica.

Dos empresários que fazem parte da delegação, 70 levarão produtos para expor em quatro sectores – alimentos e bebidas, serviços, bens de consumo e de saúde.

Antes da feira, que se realiza de 5 a 10 de Novembro, haverá um seminário sobre cultura de negócios e questões culturais chinesas organizado pela FIESP.

José Ricardo Roriz Coelho, o 2.º vice-presidente da Fiesp e chefe da delegação, disse ao jornal que o objectivo desta missão é de ajudar a concretizar negócios, tanto através de venda directa como através do estabelecimento de parcerias e redes de representação.

A Apex-Brasil convidou um total de 87 empresas brasileiras para participar do CIIE, 60 das quais no sector de alimentos e bebidas, indo estar expostos produtos brasileiros como cachaça, café, pão de queijo, castanhas, artigos de moda e produtos dentários. (Macauhub)