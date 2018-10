1.ª fase do entreposto de comércio de madeira de Menongue, Angola, concluída em Novembro

A primeira fase das obras de construção do Entreposto de Comércio da Madeira de Menongue, província do Cuando Cubango, termina em Novembro, disse o encarregado da subsidiária angolana do grupo China Building Technique Group Co. (CBTGC).

Keven Wang Wei disse ainda que o entreposto, que abrange uma área de cinco hectares, inclui uma zona de concentração e comércio de madeira que terá duas balanças, uma das quais com capacidade para 80 toneladas, além de 22 espaços para escritórios e três instalações para bancos comerciais e um restaurante.

O encarregado da China Building Technique Angola Company Lda, no final de uma visita efectuada por uma delegação chefiada pelo director do gabinete da Agricultura no Cuando Cubango, António Pereira Vicente, garantiu que a primeira fase das obras fica concluída dia 11 de Novembro.

Após esta primeira fase, que teve a duração de três meses, seguir-se-á uma segunda que vai, no entanto, de necessitar de remocão prévia das minas terrestres existentes no local onde irá ser construída uma serração.

Em Agosto passado, o secretário de Estado para os Recursos Florestais, André Moda, anunciou a construção de seis entrepostos de produtos florestais para receber toda a produção nacional de madeira, tanto a proveniente das concessões como a das unidades semi-industriais.

Os seis entrepostos serão construídos em Catete (Luanda) e Caxito (Bengo), que são prioritários devido à proximidade com o porto de Luanda, no Luena (Moxico), Menongue (Cuando Cubango) e nas cidades de Cabinda e de Benguela.

A nova legislação para o sector madeireiro prevê que nas operações de exportação passa a ser obrigatória a apresentação de uma carta de crédito ou comprovativo de transferência emitida por um banco no exterior a favor da conta do exportador, em banco domiciliado em Angola. (Macauhub)