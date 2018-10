Contas Nacionais de Angola passam a incluir dados sobre sector segurador

As Contas Nacionais de Angola vão passar a incluir dados sobre o sector segurador ao abrigo de um acordo estabelecido entre o Instituto Nacional de Estatística (INE) e a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (Arseg).

O memorando de colaboração de troca de informação sobre seguros e fundos de pensões é fundamental para o cálculo ou produção das Contas Nacionais por parte do INE, disse o director-geral da instituição citado pela agência noticiosa Angop.

Camilo Ceita disse no final da cerimónia que a informação estatística administrativa sobre seguros e fundos de pensões passa a estar mais organizada e com dados mais oportunos e com a qualidade devida.

O presidente da Arseg, Aguinaldo Jaime, lamentou o facto de, em Angola, muitas das vezes, ser desvalorizada a necessidade de se ter dados estatísticos fiáveis, que para si são indispensáveis para o acompanhamento das políticas e para a introdução de medidas correctivas que as políticas exigem.

Existem actualmente em Angola 26 companhias de seguros que operam nos ramos vida e não-vida. (Macauhub)