Moeda de Angola regista segunda valorização face ao euro desde Janeiro

A moeda de Angola registou a segunda valorização do ano face ao euro no leilão de divisas realizado quarta-feira pelo Banco Nacional de Angola, com a moeda europeia a ter regressado a um valor abaixo de 350 kwanzas, segundo dados oficiais.

No decurso desse leilão, a moeda angolana apreciou-se ligeiramente para 349,609 kwanzas por euro, depois de no leilão anterior, realizado na segunda-feira, a moeda europeia ter passado a valer pela primeira vez desde o início do ano mais de 350 kwanzas, concretamente 350,019 kwanzas.

Em ambos os leilões o Banco Nacional de Angola colocou à venda 30 milhões de euros, que foram tomados por 14 bancos comerciais.

Após esta segunda valorização marginal, o kwanza perdeu 46,96% do seu valor face ao euro desde o início do ano, altura em que a moeda europeia valia 185,40 kwanzas.

A depreciação praticamente continua do kwanza face ao euro e ao dólar tem estado a decorrer desde Janeiro, quando o Banco Nacional de Angola abandonou o sistema de fixação administrativa das taxas de câmbio em favor de um outro de câmbios flutuantes. (Macauhub)