Angola inicia em 2019 confisco de bens domiciliados no exterior

O Estado angolano poderá começar em Janeiro de 2019 a actuar sobre os bens ilícitos, designados de “incongruentes”, no exterior, disse o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz.

O ministro, no final da reunião do Conselho de Ministros realizada na passada semana, disse ainda que a actuação sobre os bens domicialiados no país poderá inicia-se mal a lei entre em vigor.

O Conselho de Ministros aprovou a proposta de Lei sobre o Repatriamento Coercivo e Perda Alargada de Bens, diploma que no parlamento vai ser sujeito a debates e votação na generalidade e na especialidade, antes da votação final global.

“Esta proposta visa dotar o ordenamento jurídico angolano de normas e mecanismos legais que abrangem bens móveis e imóveis”, disse o ministro, para acrescentar que a presente proposta de Lei pretende dar maior ênfase à perda alargada de bens a favor do Estado.

O ministro disse que a lei em vigor não cobre esta realidade, por deixar de fora os bens móveis e imóveis adquiridos com dinheiro transferido ilegalmente.

A proposta de lei, que faz referência a “bens congruentes”, que são os adquiridos legalmente e a “bens incongruentes” resultantes de enriquecimento ilícito, vai abranger todos os bens que estejam relacionados com a actividade criminosa inicial.

“Em caso de condenação, estes “bens incongruentes” são perdidos a favor do Estado”, esclareceu o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, lembrando que o prazo concedido para repatriação voluntária está para terminar em Dezembro deste ano.

Depois deste prazo, recordou, os órgãos de justiça poderão fazer a repatricão coerciva, usando os mecanismos que a Lei prevê e que passa a abranger, não só os bens colocados no exterior, mas também os bens localizados em território nacional.

A Lei de Repatriação de Capitais, publicada a 26 de Junho em Diário da República, estabelece que os cidadãos e empresas angolanas têm até 26 de Dezembro (180 dias) para repatriar voluntariamente, sem perguntas ou investigações das autoridades, os recursos financeiros ilicitamente retirados de Angola. (Macauhub)