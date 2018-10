Empresas de Angola participam na Feira Internacional de Importação da China

Empresas estatais e privadas de Angola, bem como entidades oficiais, vão estar presentes na Feira Internacional de Importação da China, disse um responsável da Câmara de Comércio e Indústria de Angola (CCIA).

José Alentejo, director de apoio ao sector privado da CCIA, disse ainda que além de pelo menos 36 empresas públicas e privadas irão participar no certame representações dos Ministérios do Comércio, da Economia e Planeamento, das Pescas e do Mar, da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (Aipex) e do Instituto de Fomento Turístico de Angola (Infotur).

O responsável disse ao Jornal de Angola que a representação angolana “vai mostrar as novas potencialidades do país, para que sejam enquadradas no grupo de exportação num curto espaço de tempo, com a evolução do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (Prodesi) e, com isso, alcançar novas parcerias”, frisou.

O comércio entre Angola e a China atingiu 15,82 mil milhões de dólares no período de Janeiro a Julho, um aumento homólogo de 18,28%, segundo dados oficiais chineses divulgados pelo Fórum de Macau.

A Feira Internacional de Importação da China, a primeira alguma vez realizada no país dedicada em exlusivo à importação, decorre de 5 a 10 de Novembro próximo na cidade de Xangai. (Macauhub)