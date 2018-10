França vai apoiar agricultura familiar em Angola

O governo de França deverá disponbilizar 200 milhões de euros a partir de 2019 para apoiar diversos projectos de agricultura familiar em sete províncias de Angola, disse sábado em Ndalatando o embaixador de França em Angola.

Sylvain Itté, que falava durante a visita que efectuou à província di Cuanza Norte, esclareceu que os referidos fundos serão disponibilizados pela Agência Francesa para o Desenvolvimento, visando o financiamento de projectos de agricultura familiar e o fomento da agro-indústria.

O embaixador, citado pela agência noticiosa Angop, referiu que uma missão de técnicos franceses chega a Angola na próxima semana para proceder à avaliação dos critérios de execução do projecto e identificação das regiões a serem contempladas.

Para o reforço da cooperação, referiu, o ministro francês da Agricultura tem também uma visita agendada para Angola, em Novembro próximo, para concertação com o governo angolano, no âmbito da adopção das estratégias de cooperação bilateral no sector agrícola.

A par da agricultura, a França também coopera com Angola nos sectores de formação profissional, ensino superior e agro-alimentar e parcerias no sector privado.

Durante a sua visita ao Cuanza Norte, o embaixador visitou alguns projectos locais financiados pelo seu governo, com destaque para a escola local da rede Eiffel, onde se inteirou do seu funcionamento e manteve um encontro com estudantes e responsáveis da instituição. (Macauhub)