Quadros dos países de língua portuguesa concluem colóquio sobre turismo em Macau

Mais de três dezenas de quadros concluíram sexta-feira a participação num colóquio sobre gestão do turismo, convenções e exposições para os países de língua portuguesa, informou o Fórum de Macau.

Organizado pelo Centro de Formação do Fórum em colaboração com a Universidade da Cidade de Macau, os 32 funcionários e gestores de instituições turísticas daqueles países participaramm de 15 a 26 de Outubro no quarto colóquio realizado por aquele centro no ano em curso.

O colóquio uma série de actividades, que incluíram palestras temáticas, as quais serviram para apresentar a cooperação na área do turismo, convenções e exposições englobando a China, Macau e os países de língua portuguesa e o ponto da situação sobre a construção do Centro de Turismo e de Lazer em Macau.

Foram efectuadas visitas ao Secretariado Permanente do Fórum de Macau, à Direcção dos Serviços de Turismo, à Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, ao Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, às instalações de turismo e, ainda, ao Património Mundial de Macau.

Os participantes assistiram também à 10.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, à 23.ª edição da Feira Internacional de Macau, à Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa 2018 (Macau).

A secretária-geral do Secretariado Permanente do Fórum, Xu Yingzhen, disse na cerimónia de entrega de certificados que o colóquio permitiu aos participantes conhecer o desenvolvimento de turismo e de convenções e exposições da China Continenral e de Macau, a fim de promover a aprendizagem mútua e intercâmbio de experiência no sector de turismo e de convenções e exposições entre a China, Macau e os países de língua portuguesa. (Macauhub)