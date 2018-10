Comércio de Angola com África é ainda bastante reduzido

A participação de Angola em diversas organizações regionais ainda não teve como consequência o aumento do comércio com os restantes países africanos, disse segunda-feira em Luanda o secretário de Estado do Comércio.

As exportações de bens para África apresentam um valor de apenas cerca de 1,3 mil milhões de dólares, que compara com as exportações de Angola para o resto do mundo que superam mais de 31 mil milhões de dólares.

Amadeu Leitão Nunes, citado pela agência noticiosa Angop, referiu que o Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) 2018/2022 preconiza a criação de um quadro estável à integração regional comercial do país na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), contribuindo para a abertura de novos mercados de exportação e para a redução dos custos de importação de bens intermédios.

No encontro de quatro dias de formação sobre integração comercial regional e desenvolvimento económico de Angola, promovido pelo Ministério do Comércio e União Europeia, estão em abordagem a política comercial, a industrialização e as vantagens do corredor do Lobito para a integração regional de Angola.

O PND 2018/2022 preconiza a integração regional como prioridade política, na perspectiva de alteração estrutural das exportações angolanas, que continuam a estar predominantemente concentradas no petróleo.

Para o curto e médio prazos são indicados como metas a execução de roteiro visando a integração de Angola na zona de livre comércio da SADC e o início formal, em 2021, das negociações sobre o desarmamento pautal para insercão efectiva naquela zona.

Angola tem como principais parceiros comerciais em África a Namíbia e a África do Sul. (Macauhub)