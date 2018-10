Fórum de Macau tem novo secretário-geral adjunto nomeado pelo governo de Macau

Casimiro de Jesus Pinto, assessor do gabinete do secretário para a Economia e Finanças de Macau, foi nomeado para desempenhar interinamente as funções de secretário-geral adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau.

Casimiro Pinto, 48 anos, licenciado em tradução e interpretação pelo Instituto Politécnico de Macau, era o responsável pela pasta do Fórum de Macau no gabinete do Secretário Leong Vai Tac.

O novo secretário-geral adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau exerceu anteriormente funções de Chefe do Departamento dos Assuntos Linguísticos da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública e foi intérprete-tradutor junto do Comissariado contra a Corrupção e na Direcção dos Serviços de Turismo de Macau.

Em declarações ao jornal Ponto Final, Casimiro Pinto disse que a sua profissão de intérprete-tradutor “é uma mais-valia no desempenho das suas funções e poderá ajudar na ligação e comunicação entre os países de língua portuguesa e a China.”

Casimiro Pinto, fluente em Português e Chinês, substitui Glória Batalha Ung, suspensa do cargo dia 26 do corrente mês depois de o Comissariado contra a Corrupção a ter sido considerada arguida por alegadamente ter praticado crimes funcionais na apreciação e autorização de pedidos de “imigração por investimentos em imóveis”, “imigração por investimentos relevantes” e “imigração por fixação de residência dos técnicos especializados.”

Glória Batalha era igualmente vogal executiva do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

O secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, nomeou também, segunda-feira, Irene Va Kuan Lau, em regime de substituição, para o cargo de presidente do Conselho de Administração do IPIM em substituição de Jackson Cheong, igualmente suspenso de funções por ser arguido no mesmo caso de alegado crime funcional.

Jackson Cheong e Glória Ung estão proibidos de sair de Macau. (Macauhub)