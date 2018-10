Petrolíferas BP e Kosmos iniciam estudos ambientais em São Tomé e Príncipe

O consórcio constituído pelas empresas britânica BP Exploration Operating e norte-americana Kosmos Energy iniciou estudos de impacto ambiental no mar de São Tomé e Príncipe visando a exploração de petróleo na zona económica exclusiva do arquipélago, anunciou segunda-feira o representante do consórcio.

Os trabalhos iniciados há cerca de três dias envolvem, além dos técnicos das petrolíferas, membros de várias organizações não-governamentais são-tomenses e estrangeiras bem como pescadores artesanais, alvos de uma campanha de sensibilização promovida pela BP Exploration Operating e a Kosmos Energy, disse Daniel Nz Shirmonth.

Os estudos ambientais resultam de dois contratos de prospecção de blocos petrolíferos estabelecidos em Março último entre o consórcio BP Exploration Operating /Kosmos Energy e a Agência Nacional de Petróleo de São Tomé e Príncipe.

Válidos por 28 anos, sendo os primeiros oito destinados a pesquisas sísmicas e os restantes 20 para o desenvolvimento e produção, os contratos conferem ao grupo BP o estatuto da operadora dos blocos 10 e 13, ficando o Estado de São Tomé e Príncipe com uma participação de 15% em cada um deles.

O bloco 10 tem uma profundidade média de 2500 metros e uma área de 6839,6 quilómetros quadrados, enquanto o bloco 13 tem uma profundidade média de 3000 metros e cobre uma área de 6776,9 quilómetros quadrados.

Além da zona económica exclusiva de exploração, São Tomé e Príncipe dispõe ainda de uma outra de exploração conjunta com a Nigéria, na base de um tratado que confere 60% de receitas para o Estado nigeriano e 40% para o arquipélago. (Macauhub)