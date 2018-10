Ponte Maputo-Catembe, em Moçambique, tem inauguração marcada para 10 de Novembro

A ponte Maputo-Catembe vai ser inaugurada dia 10 de Novembro, garantiu o ministro das Obras Públicas, João Machatine, citado pelo jornal moçambicano O País.

A última data anunciada para a entrega do empreendimento era este Outubro, tendo João Machatine voltado a justificar o adiamento com o facto de ter sido mais demorado proceder à retirada dos vendedores do mercado Nwakakana.

A ponte Maputo-Catembe é dos poucos grandes empreendimentos a serem erguidos após a independência de Moçambique, em Junho de 1975, sendo a maior ponte de África com vão suspenso e uma das 60 maiores do mundo.

A Empresa de Desenvolvimento Maputo Sul anunciou segunda-feira que tanto a Estrada Circular de Maputo como a ponte Maputo-Catembe vão ser geridos em regime de parceria público-privada, através de contratos de concessão.

Além destas duas grandes infra-estruturas, o governo de Moçambique pretende concessionar igualmente as estradas de menor dimensão que vão entroncar na Estrada Circular de Maputo.

A construção tanto da Estrada Circular como da ponte Maputo-Catembe foi adjudicada ao grupo chinês China Road and Bridge Corporation (CRBC), tendo-se a construção iniciado em Setembro de 2012.

A ponte, com um custo de construção inicialmente estimado em 315 milhões de dólares, atingiu mais de 750 milhões de dólares, montante concedido sob a forma de empréstimos pelo Banco de Exportações e Importações da China até ao final de 2017.

A Estrada Circular, por seu turno, já custou ao Estado moçambicano mais de 300 milhões de dólares, montante que foi igualmente obtido através de empréstimos concedidos por aquele mesmo banco chinês. (Macauhub)