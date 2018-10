Angola deverá crescer à taxa média de 3,0% entre 2018 e 2022

A economia de Angola deverá registar um crescimento médio anual de 3% em termos reais, segundo as previsões constantes no Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) 2018/2022, disse o ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social.

O ministro Manuel Nunes Júnior, que na terça-feira apresentou o PDN aos deputados da Assembleia Nacional, disse ainda que o crescimento médio anual do sector não-petrolífero será mais robusto do que o geral, apresentando uma taxa a rondar 5,1%.

No decurso do quinquénio 2018/2022, o sector petrolífero deverá conhecer um crescimento médio anual negativo de cerca de 1,8%, o que significa que terá de ser o sector não petrolífero a crescer a uma taxa mais elevada para contrabalançar a queda que se deverá verificar no primeiro.

Manuel Nunes Júnior, citado pela agência noticiosa Angop, disse também que no sector não petrolífero os principais motores do crescimento serão a agricultura com uma taxa média de crescimento de 8,9%, as pescas com uma taxa média de 4,8%, a indústria transformadora com uma taxa de 5,9%, os serviços incluindo o turismo com 5,9% e a construção com uma média de 3,8%.

“Para que estas metas sejam alcançadas é importante que o governo esteja concentrado na execução do programa de apoio à produção nacional, de promoção das exportações e substituição das importações, que constitui um dos pontos essenciais do PDN 2018/2022”, salientou o ministro de Estado.

O ministro disse que todo este trabalho será desenvolvido fundamentalmente pelo sector privado, cabendo ao Estado o papel de agente coordenador e regulador de todo o processo, criando as condições necessárias para que os investimentos, sobretudo os do sector privado nacional e internacional, encontrem o ambiente necessário que assegure um retorno satisfatório e adequado do capital por eles investido. (Macauhub)