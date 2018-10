Défice da balança comercial de Macau agrava-se no período de Janeiro a Setembro

O défice da balança comercial de Macau agravou-se 28,23% no período de Janeiro a Setembro em termos homólogos ao ter-se situado em 56 870 milhões de patacas (7108 milhões de dólares), informaram os Serviços de Estatística e Censos.

Um ano antes, o défice comercial situou-se em 45 907 milhões de patacas, resultado de exportações no valor de 8564 milhões de patacas e importações no montante de 54 471 milhões de patacas.

Nos três primeiros trimestres de 2018 Macau exportou bens no valor de 9070 milhões de patacas, um acréscimo homólogo de 5,9%, mas importou mercadorias cujo valor ascendeu a 65 941 milhões de patacas, mais 21,7% do que o valor das importações no período homólogo de 2017.

Das exportações registadas entre Janeiro e Setembro a maior parte – 7908 milhões de patacas ou 87% do total – representa reexportações, sendo que as exportações com origem no território ascenderam a apenas 1162 milhões de patacas.

O valor das mercadorias exportadas para os países de língua portuguesa (24 milhões de patacas) cresceu à taxa de 3524,7% e para os países da “Faixa e Rota”, com excepção da região da Grande China (257 milhões de patacas) diminuiu 4,9%.

Por seu turno, o valor dos bens importados dos países de língua portuguesa (582 milhões de patacas) e dos países da “Faixa e Rota”, com excepção da região da Grande China (5,81 mil milhões de patacas) cresceu 22,0% e 18,0%, respectivamente.

Em Setembro, Macau exportou bens no valor de 934 milhões de patacas (+5,9%) e importou mercadorias no montante de 7602 milhões de patacas (+21,7%), registando um défice comercial de 6668 milhões de patacas. (Macauhub)