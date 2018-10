Moeda de Angola volta a apreciar-se marginalmente face ao euro

A moeda angolana voltou a apreciar-se face ao euro no decurso do penúltimo leilão de divisas do mês de Outubro, quando o Banco Nacional de Angola disponibilizou aos bancos comerciais 40 milhões de euros, segundo informação oficial.

No decurso desse leilão, o kwanza apreciou-se, se bem que marginalmente, ao ter a moeda europeia passado a valer 350,369 kwanzas, em termos médios ponderados, contra 350,963 kwanzas na anterior sessão de venda de divisas.

A evolução registada na sessão em análise representa a terceira valorização do ano da moeda angolana face ao euro, tendo-se as outras duas registado igualmente no mês de Outubro corrente.

Em termos históricos, a moeda de Angola já sofreu uma depreciação de 47,08% desde o início do ano, altura em que o Banco Nacional de Angola abandonou o sistema de fixação administrativa das taxas de câmbio em favor de um outro de taxas flutuantes. (Macauhub)