Governo de Macau participa na primeira Exposição Internacional de Importações da China

Serviços públicos do governo de Macau vão participar na primeira Exposição Internacional de Importação da China, a ter lugar em Xangai de 5 a 10 de Novembro corrente, segundo informação oficial.

O comunicado divulgado acrescenta que a participação visa mostrar o actual estádio do desenvolvimento de Macau como “um centro e uma plataforma”, bem como permitir um bom desempenho das suas funções na iniciativa nacional “Faixa e Rota”, na continuidade de uma nova era e numa janela importante da China de ligação ao exterior.

O certame é organizado pelo Ministério de Negócios e Governo Popular de Xangai, apoiado pela Organização Mundial do Comércio, Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento e Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial e inclui duas partes, o Fórum Internacional de Economia e Comércio de Hongqiao e a Feira Nacional de Comércio e Investimento e de Empresas e Comércio.

O pavilhão do governo de Macau ficará inserido no pavilhão da China na Feira Nacional de Comércio e Investimento, numa exposição intitulada de “Macao Hub”, pretendendo, através de fotografias legendadas e vídeos demonstrar o desenvolvimento de Macau desde o séc. XVI, como transitou de uma simples vila piscatória a importante centro internacional de comércio, com a mistura das culturas oriental e ocidental.

Além disso, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, a Direcção de Serviços de Turismo e o Fundo das Indústrias Culturais organizaram a participação de vários sectores da sociedade, nomeadamente, empresas de restauração na zona exposição de produtos alimentares e agrícolas, com comida e bebida típica proveniente de Macau e dos paises de língua portuguesa.

Outras empresas locais, que prestam serviços profissionais no mercado de língua portuguesa, também integram a Zona de Exposição do Comércio de Serviços, com vista a impulsionar Macau como plataforma. (Macauhub)