Angola e Cabo Verde de novo com ligações aéreas ainda em 2018

A ligação aérea Angola/Cabo Verde vai ser retomada ainda este ano, faltando apenas alguns acertos em termos técnicos, disse recentemente o ministro dos Transportes de Angola.

Ricardo Viegas D’Abreu deu essa garantia após sair do encontro que manteve, na cidade da Praia, com o primeiro-ministro cabo-verdiano e com quem abordou questões associadas à aviação civil e transportes aéreos.

“Viemos para debater oportunidades neste sector para os dois países, nomeadamente transportes aéreos com ligações entre Luanda/Sal ou Praia e delinear outros destinos a partir de Cabo Verde”, assegurou, citado pela agência noticiosa Inforpress.

O ministro angolano adiantou, no entanto, que os aviões da transportadora aérea angolana TAAG não irão fazer a ligação com São Tomé e Príncipe, como acontecia anteriormente.

O ministro do Turismo e Transportes e ministro da Economia Marítima de Cabo Verde, José da Silva Gonçalves, adiantou que faltava apenas resolver a questão da viabilidade económica dos voos.

O ministro confirmou ainda o estabelecimento de uma parceria comercial entre as duas companhias aéreas e acrescentou que a prioridade do destino dos primeiros voos será a ilha do Sal e que só num segundo momento será pensado o destino Praia. (Macauhub)