Casinos de Macau obtêm receita bruta de 3416 milhões de dólares em Outubro

Os casinos de Macau obtiveram uma receita bruta de 27 328 milhões de patacas (3416 milhões de dólares) em Outubro, montante que representa um acréscimo homólogo de 2,6%, informou a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

A variação percentual homóloga registada nesse mês foi a mais baixa do ano, depois de em Setembro se ter situado em 2,8%.

As variações percentuais que se registaram em termos mensais desde Janeiro foram habitualmente de dois dígitos, exceptuando os dois meses mencionados e Fevereiro, com máximo de 36,4% em Janeiro e mínimo de 10,3% em Julho.

A receita bruta obtida pelos casinos em termos acumulados atingiu em Outubro um valor de 251 383 milhões de patacas (31 422 milhões de dólares), valor que representa um aumento de 14,3% comparativamente ao primeiros 10 meses do ano de 2017.

As seis concessionárias do jogo de Macau dispunham de 41 casinos no final do terceiro trimestre, sendo 22 da Sociedade de Jogos de Macau, seis da Galaxy Casino, cinco da Venetian Macau, quatro da Melco Crown (Macau), dois da Wynn Resorts (Macau) e dois da MGM Grand Paradise, com 6598 mesas de jogo e 17 218 máquinas de jogos. (Macauhub)