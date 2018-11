Empresas de Macau presentes na Exposição Internacional de Importações da China

Uma delegação de Macau composta por cerca de 90 empresários locais participa na primeira Exposição Internacional de Importações da China (CIIE, na sigla em inglês), informou a entidade organizadora.

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) informou ainda que em dois pavilhões instalados no recinto da exposição encontram-se 39 empresas que estão envolvidas no comércio de produtos fabricados em Macau e produtos alimentares e bebidas dos países de língua portuguesa com canais de distribuição em Macau.

Entre essas empresas estão algumas que prestam serviços profissionais destinados ao mercado de língua portuguesa, tendo em vista apresentar e reforçar, em conjunto, a posição de desenvolvimento de Macau enquanto “Um Centro, Uma Plataforma” e as suas vantagens únicas.

A par disto, o “Fórum de Cooperação e Investimento de Macau – Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, organizado em conjunto pelo IPIM, pelo Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Governo Popular do Município de Xangai e pelo Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau), terá lugar no dia 6 de Novembro.

Este fórum destina-se a promover, perante convidados e participantes provenientes de todo o mundo, a posição de Macau enquanto plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa.

A primeira Exposição Internacional de Importações da China decorre desde hoje até dia 10 de Novembro corrente na cidade de Xangai. (Macauhub)