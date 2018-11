Prémios de seguros em Angola aumentam 13,6% em 2017

O valor dos prémios contabilizado pelas companhias de seguros a operar em Angola ascendeu a 116 397 milhões de kwanzas (380,2 milhões de dólares), segundo dados divulgados no 3.º Fórum Seguros “Resseguro e Co-Seguro.”

Os dados divulgados no decurso daquela iniciativa do jornal angolano Expansão, ocorrida na semana passada em Luanda, revelam que o valor dos prémios registou um crescimento anual de 13,6%, uma vez que em 2016 situou-se em 102 433 milhões de kwanzas (334,6 milhões de dólares).

Os prémios com maior valor monetário conjunto foram os referentes ao ramo de acidentes, doenças e viagens, com 55,42%, seguido do ramo automóvel, com 18,95% e do ramo petroquímico, com 6,77%.

Os prémios relativos ao ramo vida fixaram-se em 1,63%, enquanto os de responsabilidade civil atingiram 1,43% do valor global, segundo a agência noticiosa Angop.

O técnico da direcção de Supervisão e Inspecção da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (Arseg), Silvano Pinto Adriano, informou igualmente terem sido pagos em 2017 indemnizações no valor de 67 790 milhões (221,4 milhões de dólares), contra 47 940 milhões de kwanzas em 2016.

A taxa de sinistralidade global aumentou 28,4%, disse o técnico da Arseg, que salientou o aumento de 250% no ramo Incêndio, devido aos sinistros de grandes dimensões registados em unidades fabris e superfícies comerciais, em Luanda. (Macauhub)