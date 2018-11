Pavilhão de Macau na feira de Xangai recebe visita do Presidente da China

O Chefe do Executivo de Macau aproveitou a visita do Presidente Xi Jinping à zona de exposição “Macao Hub” para o informar sobre o desenvolvimento de Macau, segundo comunicado oficial.

O governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) levou uma exposição subordinada ao tema «Macao Hub», que se encontra em exibição no Pavilhão da China na Feira Nacional de Comércio e Investimento, no âmbito da primeira Exposição Internacional de Importações da China.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, assistiu segunda-feira à cerimónia de abertura da primeira Exposição Internacional de Importações da China e visitou o pavilhão do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau na zona de produtos alimentares e agrícolas, onde conversou com os empresários locais.

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), a Direcção de Serviços de Turismo (DST) e o Fundo das Indústrias Culturais (FIC) organizaram a participação de vários sectores da sociedade, com vários expositores na zona de exposição de produtos alimentares e agrícolas e na do comércio de serviços, respectivamente.

A primeira Exposição Internacional de Importações da China abriu, segunda-feira, oficialmente e decorre ao longo de seis dias, no Centro Nacional de Exposições e Convenções de Xangai.

O presidente Xi Jinping presidiu e discursou na cerimónia de abertura do evento, tendo o Chefe do Executivo, Chui Sai On, participado na referida cerimónia e no jantar de boas-vindas. (Macauhub)