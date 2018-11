Ponte Maputo-Catembe, em Moçambique, com previsão de 4000 veículos/dia

A ponte Maputo-Catembe, a ser inaugurada dia 10 de Novembro, deverá ser atravessada diariamente por quatro mil veículos no primeiro ano de abertura ao tráfego, segundo previsões da Empresa de Desenvolvimento Maputo Sul.

O presidente da empresa, Silva Magaia, disse ao jornal Notícias, de Maputo, que a nova infra-estrutura vai facilitar o escoamento de mercadorias e materiais de construção para o município da Catembe, o que vinha a ser feito com limitações, devido à pequena capacidade do “ferryboat.”

Silva Magaia disse que se a ponte deverá vir a receber diariamente cerca de quatro mil veículos o “ferryboat” não permite a travessia da baía por mais de 200 veículos no mesmo período de tempo.

O presidente da Empresa de Desenvolvimento Maputo Sul adiantou que com a ponte e as estradas, cuja extensão total é de 187 quilómetros, torna-se prático viajar até à Ponta do Outro, extremo sul do país, com paragem na Reserva Especial de Maputo.

A ponte e as estradas serão inauguradas no sábado, 10 de Novembro, data em que entrarão em funcionamento duas portagens, uma na ponte, do lado da Catembe, e outra localizada na Bela Vista, no distrito de Matutuíne.

A construção da ponte Maputo-Catembe foi adjudicada ao grupo chinês China Road and Bridge Corporation (CRBC), tendo-se a construção iniciado em Setembro de 2012 e sido financiada com empréstimos concedidos pelo Banco de Exportações e Importações da China. (Macauhub)