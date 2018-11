Fundo Petrolífero de Timor-Leste atinge 17 155 milhões de dólares no final de Setembro

O valor contabilístico do Fundo Petrolífero de Timor-Leste ascendia a 17 155 milhões de dólares no final de Setembro último, segundo informação disponibilizada na página electrónica do banco central do país.

Venâncio Alves Maria, vice-governador do Banco Central de Timor-Leste, disse que as mais-valias obtidas no terceiro trimestre atingiram 228,83 milhões de dólares, o que representa um retorno de 1,73%.

O rendimento das aplicações efectuadas no trimestre atingiu 293,72 milhões de dólares, dos quais 89,86 milhões corresponderam a dividendos e juros e 226,35 milhões de dólares a “alterações do valor de mercado dos instrumentos detidos”, tendo as variações cambiais representado perdas de 22,5 milhões de dólares.

Nos primeiros nove meses do ano, tendo por base o regime de duodécimos, foram feitos levantamentos para o Orçamento Geral do Estado no montante de 210 milhões de dólares – 70 milhões pelo VII Governo e 140 milhões pelo VIII Governo.

Em Outubro, já com o Orçamento Geral do Estado de 2018 em vigor, foi aprovado no final de Setembro, foram transferidos 220 milhões de dólares, confirmou Venâncio Maria.

O vice-governador do Banco Central de Timor-Leste disse que se mantém a tendência de queda de receitas provenientes da produção dos campos petrolíferos no Mar de Timor.

Entretanto, o governo informou em comunicado ter aprovado um novo tecto máximo de 1827 milhões de dólares para as despesas inscritas no Orçamento Geral do Estado para 2019, um aumento de 471 milhões de dólares ou 34,7% face ao que tinha sido definido a 21 de Setembro.

O comunicado acrescenta que o novo tecto máximo de despesa contempla as despesas de cada ministério bem como os pagamentos que têm de ser feitos para o exterior, que, no entanto, não são discriminados.

O orçamento, que deverá ser aprovado definitivamente na reunião ordinária do Conselho de Ministros de hoje, quarta-feira, será enviado quinta-feira para o parlamento, a fim de ser iniciado o processo de debate na generalidade e na especialidade e votação global final. (Macauhub)