Presidente de Angola efectua visita oficial de três dias a Portugal

O Presidente de Angola, João Lourenço, efectua uma visita oficial de três dias a Portugal de 22 a 24 de Novembro corrente, informou a Casa Civil da Presidência da República.

O ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, anunciou oficialmente a 10 de Setembro, em Luanda, que o Presidente iria realizar uma visita oficial a Portugal a 23 e 24 de Novembro, mas a Presidência angolana confirmou agora que a viagem será de três dias.

O programa da visita de João Lourenço a Portugal inclui uma sessão na Assembleia da República, no dia 22, em que o Presidente angolano se dirigirá aos deputados portugueses, bem como uma cerimónia de deposição de flores no Mosteiro dos Jerónimos.

A imprensa portuguesa escreveu que o convite para João Lourenço fazer um discurso no parlamento português, durante a sua visita a Portugal, foi concertado pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, com o governo e com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. (Macauhub)