Syrah Resources vende grafite de Moçambique a empresa da China

A Syrah Resources vai fornecer grafite a extrair em Moçambique à chinesa Qingdao Taida-Huarun New Energy Technology Co. Ltd. ao abrigo de um contrato vinculativo, informou a empresa australiana em comunicado hoje divulgado.

Com quatro parágrafos, o comunicado da Syrah Resources informa ter o contrato entrado imediatamente em vigor dizendo respeito ao fornecimento de 20 mil toneladas de grafite a extrair na mina de Balama, província de Cabo Delgado, até 31 de Agosto de 2019.

“Todos os restantes pormenores deste contrato de compra e venda são confidenciais”, pode ler-se na nota divulgada.

A empresa Taida-Huarun New Energy Technology Co. Ltd., com sede em Qingdao, província de Shandong, desenvolve e fabrica produtos à base de carbono, incluindo esferas de grafite para a produção de baterias.

A Syrah Resources está envolvida num projecto de extracção de grafite em Balama, Cabo Delgado, norte de Moçambique, que desde o início da exploração e processamento em Novembro de 2017 produziu mais de 160 mil toneladas de grafite, grande parte da qual foi já exportada através do porto de Nacala, na província de Nampula. (Macauhub)