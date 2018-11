Brasileira JBS contrata venda de carnes com subsidiária do grupo chinês Alibaba

O grupo JBS assinou um acordo com a Win Chain, uma subsidiária do grupo chinês Alibaba, para fornecer carne no valor de 1,5 mil milhões de dólares ao longo dos próximos três anos, informou o grupo brasileiro em comunicado ao mercado.

O negócio foi ultimado no decurso da Exposição Internacional de Importações da China, a decorrer de 5 a 10 de Novembro em Xangai, sendo o maior alguma vez assinado neste sector entre empresas do Brasil e da China.

A China é já um dos principais mercados de exportação para os produtos do grupo JBS, sendo que este acordo com a Win Chain abrange carne de vaca, de porco e de frango e terá início dentro de 30 dias.

O presidente da JBS Carnes, Renato Costa, disse ao jornal Valor Económico que a carne de vaca deverá ser, dos produtos incluídos no contrato, o mais procurado pela empresa chinesa.

A JBS e a Win Chain, que assumirá a logística de distribuição dos produtos abrangidos pelo acordo, tinham já efectuado alguns embarques-teste, para garantir que o processo de exportação, recepção e comercialização funcionaria “sobre rodas.”

O acordo assinado com a JBS faz parte de um pacote de compras no valor 200 mil milhões de dólares assinado pela subsidiária do grupo Alibaba com diversas empresas de produção de alimentos. (Macauhub)