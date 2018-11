Economia de Moçambique cresce 3,4% de Janeiro a Setembro

A economia de Moçambique cresceu 3,4% em termos homólogos no período de Janeiro a Setembro, anunciou terça-feira em Maputo a porta-voz do Conselho de Ministros e vice-ministra da Cultura, Ana Comoana.

No final da reunião em que foi analisado o relatório de execução orçamental dos três primeiros trimestres de 2018, a porta-voz adiantou que a taxa de crescimento registada no período em análise “demonstra a melhoria do desempenho da economia nacional.”

Ana Comoana recordou que a economia registou um crescimento de 3,3% no conjunto dos dois primeiros trimestres, sendo que no primeiro trimestre tiveram lugar chuvas fora do normal que afectaram a execução do Orçamento do Estado (OE), sobretudo na agricultura.

O governo de Moçambique havia previsto no início do ano que o Produto Interno Bruto do país deveria crescer 5,3% em 2018, meta que foi revista em baixa pelo Ministério da Economia e Finanças em Outubro para 4,1%.

O Instituto Nacional de Estatística de Moçambique, que ainda não divulgou os dados relativos ao período de Janeiro a Setembro, refere na sua página electrónica que a economia do país registou um crescimento de 3,2% no primeiro trimestre de 2018.

Em termos homólogos, o crescimento económico no primeiro trimestre foi de 3,2%, taxa que aumentou para 3,4% no segundo trimestre.

A missão do Fundo Monetário Internacional que visitou Moçambique em Julho/Agosto informou estar a prever para 2018 um crescimento da economia moçambicana entre 3,5% e 4,0%, com um aumento para o intervalo entre 4,0% e 4,5% em 2019. (Macauhub)