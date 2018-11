Portugal e China criam laboratório para o espaço e oceanos

Portugal e a China vão criar, em 2019, um laboratório tecnológico direcionado para a construção de microssatélites e observação dos oceanos, a funcionar em Peniche e Matosinhos, anunciou em Lisboa o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

O laboratório, designado STARLab, estará a funcionar em pleno em Março de 2019 e implicará um investimento global de 50 milhões de euros a cinco anos, repartido em partes iguais entre Portugal e a China, sendo que a participação portuguesa será de origem pública e privada.

O comunicado divulgado terça-feira refere também que o investimento será canalizado sobretudo para o emprego qualificado – designadamente, engenheiros – e para a produção de microssatélites, sector no qual a China tem crescido.

A iniciativa «irá fortalecer uma parceria de longo prazo entre a China e Portugal nas áreas da Ciência e Tecnologia, passando a ser uma entidade de referência na Europa, de colaboração com a Academia de Ciências Chinesa, parceira deste projecto”, pode ler-se no documento.

A criação do STARLab será formalizada com assinatura de um protocolo entre os dois países durante a visita oficial do Presidente chinês, Xi Jinping, a Portugal, prevista para Dezembro.

A iniciativa resulta de uma colaboração entre a Fundação para a Ciência e Tecnologia, a empresa aeroespacial Tekever e o Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto – que tem projectos na área da vigilância marítima e exploração do mar profundo – e a Academia de Ciências Chinesa, através dos institutos de microssatélites e de oceanografia. (Macauhb)