Resultado obtido pelo BNU Macau cai 15,62% de Janeiro a Setembro

O Banco Nacional Ultramarino (BNU) registou um resultado positivo de 475,9 milhões de patacas (59,5 milhões de dólares) no período de Janeiro a Setembro, segundo o balancete quarta-feira publicado no Boletim Oficial de Macau.

O valor registado nos primeiros três trimestres de 2018 representa uma quebra de 15,62% face ao resultado positivo de 564 milhões de patacas contabilizado no período homólogo de 2017.

De Janeiro a Setembro do ano em curso o BNU obteve proveitos de 1290,0 milhões de patacas e registou custos que ascenderam a 814,1 milhões de patacas.

Em 2017 o Banco Nacional Ultramarino obteve um lucro de 705,69 milhões de patacas (88,2 milhões de dólares), valor que representa um aumento de 25,9% relativamente ao resultado de 560,5 milhões de patacas contabilizado em 2016.

Por seu turno, o Banco da China, o outro banco emissor de Macau, obteve no terceiro trimestre do ano em curso um resultado positivo de 4388 milhões de patacas, com os custos a terem-se cifrado em 10 621 milhões de patacas e os proveitos em 15 009 milhões de patacas. (Macauhub)