Sonangol e grupo ENI acordam expansão de bloco petrolífero em Angola

Uma área adicional de 400 quilómetros quadrados foi adicionada ao bloco 15/06 nos termos de uma adenda ao contrato de exploração conjunta assinada quarta-feira em Luanda entre a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) e o grupo italiano ENI.

O grupo ENI informou ainda em comunicado que a adenda ao acordo enquadra-se na sua estratégia de aumentar as actividades de exploração em Angola, sobretudo na procura de novos poços próximo dos já existentes.

Após a descoberta de um novo poço, o de Kalimba, a 1 de Junho deste ano, o grupo italiano acelerou o programa de exploração e já começou as actividades de perfuração em quatro locais predefinidos.

“Caso as atividades no Kalimba vierem a ser bem-sucedidas, esta estratégia irá permitir acelerar o desenvolvimento de sinergias com as infra-estruturas já existentes, reduzindo significativamente custos e tempo”, pode ler-se no comunicado divulgado em Milão.

O Bloco 15/06, detido pela Sonangol P&P (36,84%), ENI Angola SpA (36,84%) e pela SSI (26,82%), está localizado 350 quilómetros a noroeste de Luanda e 135 quilómetros a oeste do Soyo (norte), em águas profundas, que variam entre 200 e 1800 metros.

A parceria da ENI com a Sonangol inclui também outras actividades, como a assistência técnica para melhorar a eficiência da Refinaria de Luanda, bem como o apoio ao desenvolvimento de outras refinarias (Lobito e Soyo) e ainda projectos de exploração de gás e de energia renovável.

Na quarta-feira, o presidente executivo do grupo italiano, Caludio Descalzi, foi recebido em audiência pelo Presidente João Lourenço, no decurso da qual as actividades operacionais da petrolífera italiana em Angola estiveram em análise. (Macauhub)