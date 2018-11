Reino Unido anuncia recursos para apoiar projectos em Angola

O Reino Unido dispõe de 750 milhões de libras para apoiar projectos em Angola, revelou, em Luanda, a baronesa Lindsay Northover, enviada da primeira-ministra britânica, no primeiro dia da sua visita oficial de três dias.

Lindsay Northover, que prestava declarações no final de um encontro com o ministro das Finanças, Archer Mangueira, disse que o Reino Unido está a financiar vários projectos constantes no Plano de Desenvolvimento Nacional, com destaque para a construção e manutenção das subestações eléctricas de Viana e da Gabela.

Citada pelo Jornal de Angola, adiantou que o encontro com o ministro das Finanças serviu para seleccionar os projectos prioritários para o respectivo financiamento, “alguns dos quais já estão em fase de execução.”

Nesta visita, a nona que efectua a Angola, Lindsay Northover faz-se acompanhar de uma delegação constituída por representantes da Agência de Crédito à Exportação do Reino Unido (UKEF) e de empresas britânicas que participam na diversificação da economia de Angola, como a Rolls Royce, KCA Deutag, Aggreko, HSBC, Standard Chartered, IQA/Elecnor, Incatema Consulting e ASGC UK.

Durante a sua estada em Angola, Lindsay Northover tem previstos encontros com os titulares dos departamentos ministeriais da Saúde, Energia e Águas, Transportes, Recursos Minerais e Petróleos e Agricultura e com o governador de Luanda.

A visita da baronesa a Angola coincide com uma outra de representantes da Bolsa de Valores de Londres, estando ainda agendada uma mesa-redonda de negócios da Câmara de Comércio Reino Unido-Angola. (Macauhub)