Santa Catarina, Brasil, tem na China o principal mercado para a carne de porco

A China passou a ser o principal mercado para a carne de porco produzida no Estado brasileiro de Santa Catarina, absorvendo já mais de um terço das exportações do produto, escreveu a imprensa brasileira.

O jornal Amanhã salientou que apenas em Outubro os embarques de carne de porco com destino à China aumentaram 351% e atingiram 10,1 mil toneladas ou 17,7 milhões de dólares em valor.

Em termos acumulados, desde Janeiro a Outubro inclusive, a China adquiriu às empresas do Estado de Santa Catarina 95,2 mil toneladas de carne de porco, o que representa 35,9% das exportações catarinenses de carne suína, proporcionando uma receita de 182 milhões de dólares.

O jornal, que cita números do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, salienta que as exportações de carne de porco para a China entre Janeiro e Outubro registaram aumentos de 180,8% em quantidade e de 171,8% em valor.

O Estado de Santa Catarina foi responsável por 50,5% das exportações totais do Brasil de carne de porco de Janeiro a Outubro, com 264,9 mil toneladas, um acréscimo homólogo de 13,3%, a que correspondeu uma receita de 496 milhões de dólares. (Macauhub)