Feira Internacional de Cabo Verde 2018 abre com 130 empresas

A XXII edição da Feira Internacional de Cabo Verde (FIC), que se inicia quarta-feira, 14 de Novembro, na Praia, vai contar com um total de 220 stands de 130 empresas de Cabo Verde, Portugal, Espanha e Brasil, informou a administração do certame.

Gil Costa, presidente do conselho de administração da FIC, disse que o lema da presente edição do certame, “CPLP, uma plataforma intercontinental de negócios”, é uma escolha que deriva do facto de Cabo Verde assumir este ano a presidência rotativa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Citado pela agência noticiosa Inforpress, Gil Costa adiantou que a procura pelos stands superou o número proposto desde o início, tendo ficado na lista de espera um grupo de cerca de 20 empresas que a organização não conseguiu integrar por falta de capacidade.

A feira tem início no dia 14 e termina no dia 18 e, além da mostra de produtos e serviços, o evento, que terá lugar nas instalações da FIC, em Achada Grande Frente, terá uma forte componente das actividades paralelas.

Além dos encontros de negócios e as habituais jornadas técnicas, destaca-se a realização de uma conferência internacional que terá como tema “CPLP – uma plataforma intercontinental de negócios”, o II congresso de compras e aquisição públicas e a assembleia-geral da Confederação Empresarial da CPLP.

O evento ficará ainda marcado pelo acto público de assinatura do contrato de compra e venda da participação do Estado na FIC pelas câmaras de comércio de Cabo Verde, marcado para o primeiro dia da feira. (Macauhub)