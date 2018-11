Resultado do BNU Macau regista variação negativa de Janeiro a Setembro

Uma operação não recorrente de venda de imobiliário registada em 2017 fez com que o resultado do Banco Nacional Ultramarino Macau nos três primeiros trimestres de 2018 tenha apresentado uma variação negativa de 15,62%, disse à Macauhub o presidente da Comissão Executiva da instituição.

O BNU procedeu à venda no ano passado de instalações por cerca de 150 milhões de patacas que teve como consequência um resultado extraordinário de 120 milhões de patacas, o que veio tornar difícil as comparações em termos homólogos, disse ainda Carlos Álvares, que acrescentou ter a venda decorrido da mudança de uma agência para um local mais visível em termos comerciais.

No período de Janeiro a Setembro o BNU registou um resultado positivo de 475,9 milhões de patacas (59,5 milhões de dólares), quando no período homólogo de 2017 obteve um resultado igualmente positivo de 564 milhões de patacas, segundo o balancete publicado na quarta-feira da semana passada no Boletim Oficial de Macau.

O balancete revela ainda que o BNU, um dos dois bancos emissores de Macau, obteve proveitos de 1290,0 milhões de patacas e registou custos que ascenderam a 814,1 milhões de patacas.

Em 2017 o Banco Nacional Ultramarino obteve um lucro de 705,69 milhões de patacas (88,2 milhões de dólares), valor que representa um aumento de 25,9% relativamente ao resultado de 560,5 milhões de patacas contabilizado em 2016. (Macauhub)