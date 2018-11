População de Macau atinge 663,4 mil pessoas no final de Setembro

A população de Macau era constituída no final de Setembro por 663 400 pessoas, um acréscimo real de 4500 pessoas face ao trimestre anterior, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

A população feminina (352 300 pessoas) representava 53,1% da população total, informaram ainda aqueles serviços.

No final do terceiro trimestre havia 186 332 trabalhadores não-residentes, mais 4833 do que no final do primeiro semestre, bem como 738 imigrantes chineses e 263 indivíduos autorizados a residir em Macau, menos 36 e 52, respectivamente, em termos trimestrais.

Com uma área terrestre de 30,5 quilómetros quadrados, Macau registava no final de Setembro uma densidade populacional de 21 750 pessoas por quilómetro quadrado. (Macauhub)