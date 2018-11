Presidente da China reconhece contributo de Macau e de Hong Kong no processo de reforma e abertura

O Presidente da China, Xi Jinping, reconheceu o contributo e o papel desempenhado por Macau e por Hong Kong ao longo dos quarenta anos de reforma e abertura do país, disse segunda-feira em Pequim o Chefe do Executivo de Macau.

Chui Sai On também indicou que Macau está a dar resposta às necessidades do país e a potenciar as suas vantagens para, em articulação com o governo central, promover a reforma e abertura da China, como ponto de partida para o alcance de objectivos mais ambiciosos.

Chui Sai On expressou satisfação pelo facto de o Presidente ter recebido a delegação de Macau e revelou ainda que, durante o encontro, Xi Jinping fez uma retrospectiva sobre o esforço e contributo que individualidades de vários sectores de Macau e de Hong Kong prestaram para a reforma e abertura nacional ao longo dos últimos 40 anos, através dos quais apoiaram e participaram no desenvolvimento do país.

Xi Jinping também indicou que essas individualidades de diferentes sectores desempenharam um papel preponderante, nomeadamente na liderança ao investimento e aposta em indústrias, na demonstração da economia de mercado, no impulso à reforma do sistema, enquanto ponte para a abertura às relações bilaterais, nos projectos-piloto e pioneiros e de referência para a gestão de cidades.

Ao efectuar um balanço da participação nas actividades comemorativas do 40.º aniversário da Reforma e Abertura Nacional, o Chefe do Executivo afirmou que as funções de Macau enquanto plataforma são bastante visíveis, possuindo vantagens na área do turismo em geral e na estreita ligação mantida com os países de língua portuguesa.

Macau esforça-se actualmente na construção do «Centro Mundial de Turismo e Lazer» e da «Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa», e ao mesmo tempo, está profundamente empenhado na iniciativa «Faixa e Rota» e na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, disse Chui Sai On.

No que respeita à participação e apoio de Macau na construção da iniciativa «Faixa e Rota», o Chefe do Executivo referiu que o governo tem mantido um diálogo com a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma para a assinatura de um acordo, que deve ser formalizado a curto prazo. (Macauhub)