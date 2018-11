Sector do jogo de Macau foi o principal afectado pela passagem do tufão “Mangkut”

O jogo foi o sector económico que mais prejuízos registou com a passagem por Macau do tufão “Mangkut”, ocorrida em Setembro passado, com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) a estimar um prejuízo indirecto de 960 milhões de patacas.

Em comunicado, a DSEC anunciou estimar um prejuízo global de 1550 milhões de patacas (193,75 milhões de dólares), incluindo 520 milhões de patacas de prejuízos directos e 1033 milhões de patacas de prejuízos indirectos.

As estimativas englobam principalmente os prejuízos económicos dos proprietários de estabelecimentos comerciais, bem como os prejuízos nas áreas de habitação e veículos dos agregados familiares, equipamentos/instalações municipais e partes do sistema de serviços públicos, entre outros.

A DSEC adiantou que as actividades do comércio por grosso e a retalho e da restauração sofreram prejuízos directos de 249 milhões de patacas, a que se seguiram a hotelaria e similares com 112 milhões de patacas e a construção civil com 94 milhões de patacas.

Aquando da passagem por Macau do tufão “Hato”, em 23 de Agosto de 2017, os prejuízos económicos directos e indirectos foram estimados em 12,55 mil milhões de patacas (1,57 mil milhões de dólares). (Macauhub)