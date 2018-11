Syrah Resources assina mais um contrato para vender grafite a empresa da China

A Syrah Resources assinou dois novos contratos de venda de grafite a extrair na mina de Balama, norte de Moçambique, um dos quais com a empresa chinesa Qingdao Freyr Graphite Co., Ltd, informou a empresa australiana em comunicado ao mercado.

O contrato assinado com a Qingdao Freyr Graphite para o fornecimento de 6000 toneladas de grafite ao longo dos próximos 12 meses é o primeiro assinado com uma empresa da China para o fornecimento de flocos grosseiros.

A Freyr Graphite é uma empresa com sede em Qingdao, província de Shandong, especializada na produção de grafite expandida.

O segundo negócio teve lugar no mercado à vista com a venda a uma empresa japonesa de grafite com 98% do carbono, a primeira vez que a Syrah Resources vende grafite com aquele grau de pureza.

O presidente executivo da empresa australiana, Shaun Verner, é citado no comunicado a afirmar que o contrato com a Qingdao Freyr representa mais de 10% da produção de flocos de grafite ao longo do próximo ano e “faz com que a Syrah Resources seja um dos principais fornecedores de grafite natural da China.”

A empresa australiana anunciou na semana passada ter assinado um contrato para fornecer grafite à chinesa Qingdao Taida-Huarun New Energy Technology Co. Ltd. ao abrigo de um contrato vinculativo para o fornecimento e 20 mil toneladas.

A empresa Taida-Huarun New Energy Technology Co. Ltd., com sede em Qingdao, província de Shandong, desenvolve e fabrica produtos à base de carbono, incluindo esferas de grafite para a produção de baterias.

A Syrah Resources está envolvida num projecto de extracção de grafite em Balama, Cabo Delgado, norte de Moçambique, que desde o início da exploração e processamento em Novembro de 2017 produziu mais de 160 mil toneladas de grafite, grande parte da qual foi já exportada através do porto de Nacala, na província de Nampula. (Macauhub)