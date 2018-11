Angola quer elevar cooperação bilateral com Portugal

O Presidente de Angola vai procurar elevar o nível de cooperação bilateral com Portugal, no decurso da visita oficial que irá efectuar de 22 a 24 de Novembro corrente, segundo uma entrevista concedida ao semanário português Expresso.

“Não vamos iniciar uma nova relação, vamos dar continuidade a uma relação de cooperação que data praticamente dos primeiros dias da independência” (de Angola, em 11 de Novembro de 1975), disse o Presidente angolano.

João Lourenço adiantou que vai tentar cativar os investidores privados portugueses a aplicarem os seus capitais em Angola em todas as áreas onde for possível.

Além dos encontros e das visitas de carácter protocolar, o Presidente de Angola vai participar no seminário económico Portugal-Angola, que juntará homens de negócios dos dois países na cidade do Porto, no norte de Portugal.

Prevê-se que a regulação da dívida de entidades públicas angolanas a empresas portuguesas venha a ser abordada durante a visita, que vem consolidar as premissas lançadas durante a deslocação do primeiro-ministro português, António Costa, a Angola.

Um dos resultados práticos da deslocação do governante português foi a assinatura de uma convenção para eliminar a dupla tributação e a criação do Programa Estratégico de Cooperação 2018/2022.

O primeiro-ministro português anunciou ainda um aumento da linha de crédito às exportações, de mil milhões de euros para mil e 500 milhões, o que demonstra a vontade política de se reverter o abrandamento nas trocas comerciais.

Dados oficiais apontam que, no primeiro trimestre de 2018, as exportações portuguesas para Angola atingiram 348,7 milhões de euros, o que representa uma quebra de 22,35% em relação ao mesmo período de 2017, com 449,1 milhões de euros.

As importações portuguesas de bens com origem em Angola quase duplicaram entre Janeiro e Março deste ano em termos homólogos, tendo passado de 62,5 milhões de euros, em 2017, para 124,9 milhões de euros, em 2018. (Macauhub)